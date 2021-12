Novo Louro José ganhará salário alto no Mais Você. Saiba quanto

A colunista Cristina Padiglione, do jornal Folha de S.Paulo, afirma que testes de modelagem do boneco, voz e manipulação já estão em andamento . Além disso, a veterana já estaria realizando os primeiros ensaios de interação com o personagem.

No início do ano, a apresentadora já havia levantado a possibilidade de trazer um novo boneco para interagir. O cenário do programa, inclusive, já foi projetado com um espaço reservado para um novo mascote.