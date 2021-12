Novo presidente da OAB, Rodrigo Aiache defende Ordem apartidária: “Quando a política entra pela porta, a instituição sai pela janela”

Eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional Acre (OAB/AC), com 802 votos, o advogado Rodrigo Aiache vai comandar uma das mais importantes instituições e com maior credibilidade no país.

Defendendo a unidade na classe, Rodrigo liderou a chapa “Muitas vozes, uma só OAB”. Em entrevista ao ContilNet, o advogado afirmou que será uma gestão para todos: para os que votaram em sua chapa, os que não votaram e os que se abstiveram.

Aiache tem uma bagagem cheia de experiências, atua como advogado desde 2005 e de lá para cá participou da Comissão de Direitos Humanos da OAB/AC, presidiu a Escola Superior de Advocacia da Seccional Acre (ESA/AC) e foi vice-presidente e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC).

Para ele, a OAB deve ser uma instituição apartidária e é exatamente assim que será sua gestão, entendendo que o papel da Ordem é representar os advogados e também, proteger a Constituição e o Estado de Direito. “Quando a política entra pela porta, a instituição sai pela janela”

Rodrigo defende oportunidades para todos e por isso fala em mudanças no processo de indicados da OAB para cargos, a valorização da classe e incentivo aos jovens advogados, por exemplo.

Na entrevista, Rodrigo falou sobre quais mudanças fará de imediato ao assumir o cargo em janeiro do próximo ano, veja quais são assistindo à entrevista completa: