O.J. Simpson se torna livre após término da liberdade condicional

Apesar da inocência declarada em juízo, ele foi condenado a pagar uma indenização de US$ 33,5 milhões para as famílias das duas vítimas,.

No ano seguinte, O.J. foi protagonista de um julgamento que envolveu uma série de advogados renomados dos Estados Unidos sobre o caso. O ex-jogador acabou sendo absolvido, mesmo com uma série de provas e indícios que levavam a crer que O.J. seria culpado. Ele sempre negou a autoria do crime.

O astro do futebol americano chegou a ser perseguido por uma grande quantidade de policiais por não se entregar no prazo estabelecido pela Justiça Amerincana e acabou sendo interceptado pelas autoridades pelo suposto assassinato da ex-esposa e de um amigo.

No entanto, este não foi o primeiro problema dele com a justiça. Antes, em 1994, O.J. foi suspeito de um duplo homicídio que mobilizou a sociedade norte-americana. O ex-jogador teria matado a facadas a então esposa Nicole Brown Simpson e um amigo dela, Ron Goldman. A suspeita é de que O.J. teria cometido um crime passional ao descobrir uma possível traição de Nicole.

