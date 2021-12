O que aconteceu com Shantal Verdelho? Ouça áudio em que ela relata violência obstétrica

Nas imagens, registradas por uma Go Pro usada pelo marido da criadora de conteúdo, Mateus Verdelho, durante o nascimento da filha do casal, é possível observar o médico Renato Kalil falando palavrões enquanto a gestante faz força. “Empurra, p*rra. Faz força, p*rra.”, dispara o profissional na gravação. Shantal então responde: “Eu estou fazendo. Eu sou a maior interessada nisso”. Na época do nascimento da filha, a empresária contou que passou cerca de 48 horas em trabalho de parto, e que ele não foi humanizado, diferente do que ela desejava. A influencer confirmou a veracidade dos conteúdos vazados à Quem, mas preferiu não se pronunciar sobre o assunto.

No entanto, a assessoria do obstetra nega as afirmações de Shantal, e afirma que tomará providências jurídicas contra ela.

“O Dr. Renato Kalil é médico obstreta ginecologista há 36 anos, sendo um dos médicos mais reconhecidos do Brasil. Ao longo de sua carreira, já efetuou mais de 10 mil partos, sem nenhuma reclamação ou incidente. O parto da Sra. Shantal aconteceu sem qualquer intercorrência e foi elogiado por ela em suas redes sociais durante trinta dias após o parto. Surpreendentemente, o Dr. Renato Kalil começou a receber, nos últimos dias, ataques com base em um vídeo editado, com conteúdo retirado de contexto. A íntegra do vídeo mostra que não há nenhuma irregularidade ou postura inapropriada durante o procedimento. Ataques à sua reputação serão objeto de providências jurídicas, com a análise do vídeo na íntegra”, diz a nota enviada à revista Quem no sábado (11).

‘Falou da minha vagina para outras pessoas’

Em um áudio de cerca de 5 minutos, que teria sido enviado a um grupo de amigas, mas que acabou vazando na internet, a influenciadora relata o que sofreu durante o nascimento da filha mais nova. “Descobri que ele falou da minha vagina para outras pessoas. Tipo ‘Ficou arregaçada, se não tiver episiotomia, você vai ficar igual'”, disse se referido ao procedimento cirúrgico que consiste em uma incisão no períneo — região entre o ânus e a vagina — para facilitar a passagem do bebê.