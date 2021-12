Ômicron: Esteja atento, há um novo sintoma (raro)

Recentemente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou que a nova variante do SARS-CoV-2 pode infectar facilmente pessoas que tenham contraído o vírus no passado ou estejam totalmente vacinadas. Todavia, e paralelamente, a agência de saúde global afirmou que os efeitos da Ômicron são mais brandos em comparação com os provocados pela variante Delta, reporta um artigo publicado no jornal Times of India.

E agora, enquanto os médicos aguardam os resultados de mais pesquisas sobre a nova estirpe, listam alguns dos sintomas mais comuns associados à Ômicron, nomeadamente: febre l que desaparece rapidamente; fadiga; garganta ‘arranhada’ e dores musculares.

Sendo de destacar que contrariamente a infecções causadas por outras variantes do coronavírus, os pacientes afetados pela Ômicron não têm reportado perda de olfato e de paladar (fenômeno conhecido por anosmia) – considerado um dos sinais mais marcantes da estirpe original.

Como sabemos, o novo coronavírus e as suas variantes são altamente imprevisíveis, não apenas em termos de virulência, mas também de gravidade.

Além disso, os sintomas também podem variar de pessoa para pessoa. Enquanto febre, fadiga e dor de garganta podem ser indicadores comuns da Ômicron, de acordo com o aplicativo britânico de estudo da Covid-19 ZOE Covid Symptom, a perda de apetite pode estar entre os sintomas raros e fora do comum relatados pelos pacientes.

Os cientistas analisaram dados de sintomas de casos positivos registrados no app e os compararam com dados do início de outubro, quando a Delta era a estirpe dominante. Verificou-se que apenas 50% das pessoas haviam experienciado os três sintomas clássicos, nomeadamente febre, tosse, ou perda de olfato ou paladar. A perda de apetite foi um dos sintomas incomuns registrados na análise.

O aplicativo ZOE Covid Symptom coleta vários dados e foi formulado com o intuito de construir e criar um perfil de sintomas para a Covid-19 e suas variantes.

A melhor maneira de determinar se alguém contraiu ou não o vírus é fazendo um exame RT-PCR. Se o teste der positivo, fique em isolamento e continue monitorar os sintomas. Adicionalmente, informe as pessoas com as quais esteve recentemente em contato próximo para que estas também sejam testadas.