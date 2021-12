On-line e gratuito: faculdade abre seleção para cursos de tecnologia

O Movimento Brasil Digital, projeto que reúne empresas como Google, Microsoft, Oracle e Salesforce para auxiliar na capacitação profissional na área de tecnologia , está oferecendo 20 cursos on-line e gratuitos por meio da Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP). A iniciativa está com inscrições abertas ao público e tem como objetivo estimular a capacitação tecnológica e inovação.

Além de abordar habilidades técnicas, de ferramentas ou conceituais, os cursos também capacitarão os estudantes sobre temas relevantes de empreendedorismo para a área de tecnologia. Para ter acesso, basta realizar a inscrição no site da FIAP On. É permitida a participação em mais de um curso ao mesmo tempo.

Os participantes terão acesso a cursos compostos por vídeos, infográficos e textos, com duração de 40 a 160 horas. As aulas são ministradas por professores da instituição e profissionais qualificados com experiência no mercado. Há emissão de certificado após a conclusão de todos os capítulos de cada curso, que pode ser usado como horas complementares.

Confira, a seguir, os cursos gratuitos disponíveis na plataforma:

• Big Data & Analytics

• Business Intelligence (BI)

• User Experience

• Cybersecurity

• Python

• Design Gráfico

• Design Thinking

• Cloud Fundamentals

• Blockchain Advanced

• Java Fundamentos

• Leadership Communication

• Linux Fundamentos

• Marketing em Plataformas de Social Media

• Mobile Marketing

• Customer Experience Management

• DevOps & Agile Culture

• Gestão de Infraestrutura de TI

• Gestão Financeira de Empresas

• Inteligência Artificial e Computacional

• Soluções Tecnológicas Emergentes

