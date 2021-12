Operação Parking: Polícia deflagra operação contra desvio de dinheiro e Estado se pronuncia

A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje (21) operação com mandados de busca e apreensão em Rio Branco. De acordo com informações ainda não confirmadas, o objetivo é apurar desvio de erários públicos.

O Governo do Acre emitiu nota sobre a operação. Confira:

Nota na íntegra

O Governo do Estado do Acre, por meio da Polícia Civil em ação da Delegacia de Combate à Corrupção (DECCOR), criada nessa gestão para investigar e punir o mau uso do dinheiro público, deflagrou nesta terça-feira, 21, a segunda fase da Operação Parking.

A operação contou com a participação de dois delegados e mais de quarenta policiais. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e medida cautelar de afastamento de quatro servidores do Departamento de Estradas e Rodagens em Cruzeiro do Sul.

O objetivo é colher provas e afastar servidores públicos e cidadãos que tenham cometido crimes contra a administração pública.

Desta forma, o Governo do Estado amplifica seus esforços de combate a corrupção, reforça o apoio às instituições e órgãos públicos e demonstra mais uma vez seu compromisso com a transparência.

Josemar Portes

Delegado-geral da Polícia Civil