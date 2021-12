Página oficial do concurso CGU é lançada e edital fica iminente

A Controladoria-Geral da União lançou, na última quinta-feira, 16, a página oficial do concurso CGU de 2021 . O objetivo é facilitar a divulgação e aumentar a transparência das informações.

Hospedada no site da CGU, a página reúne os dados oficiais do concurso, além de trazer informações sobre a autorização, banca organizadora e uma linha do tempo com as etapas da seleção.

Há ainda uma série de perguntas e respostas sobre o concurso, assim como dados sobre as seleções anteriores da CGU e esclarecimentos sobre as competências institucionais do órgão. A página será atualizada na medida que novas ações forem realizadas.

O edital do concurso está na iminência de ser publicado. No último dia 9 de dezembro, o ministro da CGU, Wagner Rosário, respondeu à reportagem da Folha Dirigida que o documento será divulgado ainda em 2021.

Dessa forma, a expectativa é que o edital saia no Diário Oficial da União nos próximos dias. O concurso foi autorizado no mês de julho para preenchimento de 375 vagas.

Desse quantitativo, 300 oportunidades serão para auditor federal de finanças e controle (AFFC). A carreira exige nível superior em qualquer área e oferece remunerações iniciais de R$19.655,06.

As demais 75 chances serão para técnico de finanças e controle (TFFC), com requisito de nível médio. Nesse caso, os salários são de R$7.283,31.

Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$458 para os servidores federais. A jornada de trabalho, em ambos os casos, será de oito horas diárias e 40 horas semanais. Haverá reserva para pessoas com deficiência e negros.

No decorrer da validade do concurso, o ministro da Economia poderá autorizar, por meio de motivação expressa, a nomeação de aprovados e não convocados, que ultrapassem em até 25% o quantitativo original de vagas.

Concurso CGU: veja divisão das vagas por lotação

As oportunidades do concurso CGU estarão distribuídas entre estados da região Norte e o Distrito Federal. Confira a divisão abaixo:

Cargo: Auditor Federal de Finanças e Controle Região ou Órgão Central Estado/DF Número de vagas 1- Região Norte Ampla Concorrência Reservada aos candidatos negros Reservada a portadores de deficiência Total por região ou órgão central Acre 5 1 (2) 46 Amazonas 6 1 Amapá 5 1 Pará 8 2 Rondônia 4 1 Roraima 5 1 Tocantins 5 1 2- Órgão Central Distrito Federal 64 16 (4) 80 Órgão Central Distrito Federal 64 16 (4) 80 Órgão Central Distrito Federal 32 8 (2) 40 Órgão Central Distrito Federal 42 12 (3) 54 Total 240 60 (15) 300

*De acordo com a ênfase nas seguinte áreas do conhecimento, combinadas ou não: Auditoria, Fiscalização, Tecnologia da Informação, Finanças, Contabilidade Pública e/ou Direito.

Cargo: Técnico Federal de Finanças e Controle Região ou Órgão Centra Estado/DF Número de vagas Ampla Concorrência Reservadas aos candidatos negros Reservadas a portadores de deficiência Total por Região ou Órgão Central 1- Região Norte Acre 2 0 (1) 24 Amazonas 3 1 Amapá 3 1 Pará 3 1 Rondônia 3 1 Roraima 2 1 Tocantins 2 1 2- Órgão Centra Distrito Federal 41 10 (3) 51 Total 59 16 (4) 75

Provas do concurso CGU serão dois meses após o edital

A aplicação das provas do concurso deve acontecer no mínimo dois meses após a publicação do edital, prazo definido pela Portaria SEDGG/ME Nº 10.352, de 24 de Agosto de 2021 .

Dessa maneira, caso o edital seja publicado ainda em dezembro, é possível que as provas ocorram entre o final de fevereiro e início de março de 2022. A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi contratada como banca organizadora do concurso.

Ela será responsável por receber as inscrições e aplicar as etapas de seleção, como provas objetivas. De acordo com o projeto básico do concurso, que funciona como um espelho para o edital, os candidatos serão avaliados por até quatro fases:

► 1º etapa: exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório;

► 2º etapa: exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

► 3º etapa: perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência, de caráter unicamente eliminatório, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência, bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelos candidatos; e

► 4º etapa: procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, de caráter unicamente eliminatório, na forma da Portaria Normativa n° 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Inicialmente, apenas as capitais com oferta de vagas seriam locais de prova no concurso CGU. No entanto, o ministro Wagner Rosário indicou que avaliaria provas em todas as capitais.

Isso, porém, não foi possível. Para contemplar mais candidatos e beneficiar as cinco regiões do país, o ministro escolheu uma capital das regiões Nordeste, Sudeste e Sul para receber provas, sendo:

Região Sudeste: São Paulo (SP);

São Paulo (SP); Região Nordeste: Recife (PE);

Recife (PE); Região Sul: Porto Alegre (RS).

As demais cidades contempladas serão aquelas com oferta de vagas. No Centro-Oeste, as provas serão aplicadas em Brasília, já que muitas vagas serão para o Distrito Federal. Já no Norte, há oportunidades em vários estados.