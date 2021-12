Pai e criança morrem após carro bater de frente com caminhão na BR-364

Pai e filho morreram, na manhã desta sexta-feira (10), após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão graneleiro. O acidente foi no KM 315 da BR-364, em Presidente Médici (RO).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu o acidente, as duas vítimas fatais são um homem de 35 anos e o filho dele, um menino com cerca de 5 anos.

O pai do menino que morreu no acidente foi identificado como Fabrício Ecco , que era de Ariquemes (RO). O filho foi identificado como Cauã Pereira Ecco .

A PRF informou que o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e o teste do bafômetro deu negativo para embriaguez.

As causas do acidente serão investigadas pela PRF, que deve fazer um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) em até cinco dias.

A Associação Comercial de Ariquemes divulgou nota de pesar pela morte de Fabrício e do seu filho.

“É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento precoce do Fabrício Ecco. Gostaríamos de reconhecer a sua trajetória como cidadão ariquemense, uma figura muito querida por todos que o conheciam e companheiros de rotina. Nossos sentimentos à família”.