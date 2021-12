Papai Noel cai de caminhão e morre atropelado durante ação de Natal

Uma ação de Natal terminou em tragédia na manhã desse domingo (12/12) em Gaspar, no Vale do Itajaí (Santa Catarina). Um homem, vestido de Papai Noel, morreu após ser atropelado enquanto entregava doces e brinquedos à crianças do município.

O acidente ocorreu por volta das 10h40min no bairro Margem Esquerda. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, Carlos Rogério da Costa – conhecido como Calinho Costa -, de 71 anos, estava em cima de um caminhão quando desequilibrou e caiu entre os rodados traseiros do veículo.

O motorista, de 60 anos, não conseguiu parar a tempo e atingiu a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com os bombeiros, ele teve afundamento do crânio, traumatismo craniano e ferimentos no tórax e na coluna.

