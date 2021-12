Para disputar vaga na Câmara dos Deputados, Mazinho Serafim renunciará mandato de prefeito no ano que vem

Como determina a Lei Eleitoral, quem quiser disputar as eleições do ano que vem para um cargo diferente do que ocupa, precisará se desincompatibilizar do cargo atual. A medida se encaixa no caso do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), que está decidido a disputar uma vaga para a Câmara dos Deputados, em Brasília.

Em um evento do PSD, em Cruzeiro do Sul, o prefeito falou ao site Notícias da Hora que vai renunciar ao cargo de prefeito em março de 2022. Com a renúncia de Mazinho, quem assume a prefeitura é o vice-prefeito Gilberto Lira, também do MDB.

No mesmo evento, Serafim ainda disse ao site que não sabe se fica no MDB. O prefeito está avaliando se permanece no partido atual ou se migra para o PSD para disputar o cargo de deputado federal em 2022.