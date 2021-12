Para sair dos bairros, famílias passam por ponte em reforma e arriscam cair em Rio Branco

Diversas famílias que precisam passar pela ponte que dá acesso aos bairros Canaã, Judia e Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco, por pouco não ficaram isoladas nesta quinta-feira, 9. O nível das águas do igarapé da região aumentou após as chuvas dos últimos dias, que alagou o acesso e as famílias precisam atravessar a ponte que está em obras.

Um vídeo mostra a dificuldade dos moradores que precisam passar em cima de pedaços da estrutura da ponte para atravessar o igarapé. “Essa é a situação do povo aqui, arriscando a própria vida para chegar no trabalho”, diz um dos moradores que gravou o momento em que várias pessoas passam carregando bicicletas e sacolas.

Outro problema que a comunidade enfrenta é o roubo das madeiras que seriam usadas para recuperação da ponte. As madeiras têm sido levadas nas madrugadas, o que pode causar mais atraso na reforma desta ponte.

A Prefeitura Municipal de Rio Branco ainda não se manifestou sobre a situação.