Parabéns, Juliette! 5 momentos em que a ex-BBB conquistou o público

“Sobre o ano mais louco da minha vida. A pandemia já havia levado algumas coisas, exceto a fé. Depositei toda a minha esperança num reality (utópico, eu sei), mas era algo. Amadureci em três meses o que nunca imaginei. Vivi coisas incríveis. Chorei e sorri, virei cantora, me vi em uma posição nova e desafiadora, conheci pessoas de quem sempre fui fã”, iniciou.

A paraibana também aproveitou para refletir sobre tudo que conquistou após a sua participação no reality show. “Hoje, eu tenho muito mais do que pedi e muito além do que sonhei… obrigada, meu Deus, por ser sempre tão generoso comigo. Termino esse ciclo muito feliz e grata e recebo o que se inicia de braços abertos, prontíssima para tudo que a vida me oferecer”, concluiu.

No Twitter, a ex-BBB recebeu diversas mensagens carinhosas dos “cactos”, como são chamados seus fãs e, para não deixar o dia passar batido, separamos 5 momentos em que ela conquistou o público, dentro e fora da casa mais vigiada do país. Confira:

Eu sou maquiadora!

Durante uma dinâmica do famoso jogo da discórdia, Juliette foi questionada sobre não secar as lágrimas ao chorar. “Quando você chora, tu chora e tu nem seca as tuas lágrimas. Para mim, isso é caçar like”, disse Gil do Vigor.

Na sequência, ela fez questão de respondê-lo. “Eu não seco porque eu sou maquiadora e se eu secar, borra”, disparou a sister.

Virou meme

Durante o confinamento, uma das reações de Juliette movimentou a web, tornando-se meme com Anitta, Taylor Swift e muitos outros famosos. Tudo começou quando a ex-sister viu Arcrebiano beijando o pescoço de Karol Conká.

Com 90,15% dos votos, ela se consagrou a grande campeã da edição de 2021. No discuro, Tiago Leifert, apresentador do reality na época, lembrou das transformações que todos os participantes vivenciaram ao longo do game e disse que ela nunca havia saído do primeiro lugar durante toda a competição.

“Indecisa, sem noção, possessiva, caça-like, oportunista. Fora o que falaram nas suas costas, isso eu nem vou te falar. Tentaram te fazer louca, triste e má, você tem razão, Juliette. Quando te deixaram triste, você fez a gente dar muito risada. Você não caiu na armadilha de atacar um alvo fácil. Mas a verdade é que também você nunca esteve sozinha, em nenhum momento. Você nunca mais vai se sentir sozinha, Juliette, você é um fenômeno. Você é a campeã!”, anunciou o apresentador.

Ela faz o próprio documento dela

Em junho, o Globoplay disponibilizou “Você Nunca Esteve Sozinha”, o documentário da ex-BBB que conta com seis episódios, abordando a história de vida da advogada e maquiadora do interior da Paraíba, antes do reality, sob os olhos e relatos de familiares e amigos.

Além disso, a obra também conta tudo o que rolou enquanto ela esteve no programa. Por fim, a produção também acompanha o período de adaptação após se consagrar a campeã do game.

🌵EU TÔ MUITO CACTO DEPOIS DESSE TRAILER🌵

É pau! Juliette é mais nova voz do Brasil

Em setembro, o público pode ouvir com o primeiro EP de Juliette que acumulou mais de 600 mil pre-saves nas plataformas digitais, sendo um recorde nacional. O álbum traz seis canções: “Bença”, “Diferença Mara”, “Doce”, “Sei Lá”, “Benzin” e “Vixe Que Gostoso”. Músicas inéditas e compostas por artistas paraibanos e outros nomes já conhecidos no cenário.