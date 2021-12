Paris Saint-Germain x Brugge: onde assistir, horário e escalações

Na 2ª colocação, o PSG está garantido nas oitavas e deve ir à campo com uma equipe alternativa. No entanto, a vitória seria bem-vinda para avançar de fase com confiança, já que no último compromisso a equipe acabou perdendo para o Manchester City.

O Brugge é o lanterna do grupo A com 4 pontos. A equipe precisa da vitória e torcer para um tropeço do RB Leipzieg para garantir uma vaga na Liga Europa. Sem chances de avançar para os oitavas, cabe aos belgas brigar por essa possível 3ª colocação para manter vivo a chance de um título continental na temporada.

Escalações (prováveis):

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Dagba, Marquinhos, Diallo, Mendes; Rafinha, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Icardi, Mbappe. Técnico: Maurício Pochettino

Club Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Rits, Balanta, Vanaken; De Ketelaere, Dost, Lang. Técnico: Philippe Clement

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

Data: Terça-feira (07/12/2021)

Horário: 14h45

Transmissão: TNT e HBO Max (streaming)