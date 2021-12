Pato, após fracasso e briga com Silvio Santos, volta ao Brasil e tenta reaproximação com a família

Após quase um ano morando nos Estados Unidos, Pato, finalmente, retornou ao Brasil. Isso porque o contrato com o Orlando City chegou ao fim e não rolou uma negociação. Acontece que a temporada do jogador no clube estrangeiro acabou sendo considerada um verdadeiro fracasso.

Para se ter uma pequena dimensão, o time nem sequer pensou em uma negociação. Isso porque Pato passou todo esse período sem fazer nenhum gol e ainda se lesionou. Diante de toda essa dor de cabeça, o atacante voltou ao Brasil junto com sua esposa, Rebeca Abravanel.

Em suas redes sociais, Pato chegou a compartilhar uma foto na mansão em que mora com a filha de Silvio Santos. “Home”, disse ele na legenda e ainda colocou uma bandeira do Brasil. Vale lembrar que a ida do casal para os Estados Unidos gerou uma grande dor de cabeça.