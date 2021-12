Patricia Abravanel celebra 91 anos de Silvio Santos: ‘Gratidão’

Patrícia Abravanel usou suas redes sociais, neste domingo (12), para comemorar os 91 anos de idade do pai, Silvio Santos. A apresentadora compartilhou uma foto ao lado do comunicador, que está em Miami, nos Estados Unidos, com a família.

“Não existe privilégio maior do que poder celebrar os 91 anos de um pai! Gratidão que transborda!! Obrigada Deus por essa vida tão preciosa e amada! Desejo mais anos com muita saúde e alegria para usufruir de tudo que você ama!! Vida longa, abençoada, vida como um presente todos os dias!!”, escreveu ela.

“‘Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele.’ (Salmo 118). Muitos vivas para esse pai lindão!! Viva Senor Abravanel!! Viva Silvio Santos!! Viva, Viva, Vivaaaaaaa!!!!”, completou.

Veja a publicação: