Patrícia Abravanel confirma traição, expõe repúdio e detona detalhes: “Sacana”

O Programa Silvio Santos está sendo apresentado por Patrícia Abravanel na ausência de seu pai. Afinal, a Covid-19 exige atenção e o dono do baú segue se resguardando em casa, após ter pego e curado da doença. Desse modo, o quadro “Não Erre a Letra”, clássico do programa dominical, recebeu ex-integrantes de A Fazenda 12.

Dessa forma, vale destacar que o mesmo já foi feito com ex-participantes do Big Brother Brasil e ao notar o sucesso, foi decidido repetir a estratégia. Sendo assim, Cartolouco, Luiza Ambiel, Mateus Carrieri, Carol Narizinho, Lipe e Victória Villarim foram os convidados do quadro e interagiram com Patrícia Abravanel. Além disso, ela decidiu recordar as tretas do reality agropecuário da Record TV, fazendo link com a presença do ex-global e da ex-banheira do Gugu.

Afinal, na época do programa, Cartolouco afirmava que amava Luiza Ambiel, porém sempre votava na veterana. Ademais, Patrícia Abravanel afirmou que aquilo foi uma grande traição e comentou sobre o fato com Mateus Carrieri. “Você foi muito sacana”, disse a apresentadora, ao conhecer toda a história.