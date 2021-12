Patrícia Abravanel surge ao vivo no SBT e abre o jogo sobre aposentadora de Silvio Santos

A filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel participou do programa de Carlos Alberto, no A Praça É Nossa, no SBT. Sendo assim, a morena abriu o jogo sobre a aposentadoria do pai. Além disso, ela falou sobre a responsabilidade de substitui-lo no programa dominical.

“Ele vai voltar. Eu sei que as portas já estavam abertas para mim, muito mais fácil que qualquer outra pessoa por ser filha, mas também por ser filha, aquela cobrança e as pessoas não acreditando e eu também nem liguei e fui fazendo meu caminho”, confessou Patrícia Abravanel.

No entanto, o que chamou atenção foi o fato que em nem por um segundo, Patrícia ficou sem exaltar seu pai. “Agora, estar no Programa Silvio Santos eu acho que até é mais fácil, porque substituir o insubstituível é impossível. Então eu fui lá e falei: ‘eu vou ser eu’. E assim, com leveza. Ele só tem ele, então, quando eu chegar aqui, eu tenho que fazer, então vamos fazer. Eu fui e encarei”, disse Patrícia Abravanel, ao falar sobre substituir o pai durante o período de pandemia.

Contudo, mesmo estando arrasando à frente do Programa Silvio Santos, Patrícia Abravanel confessou que não foi fácil.

“Eu vou te falar que no começo… No primeiro dia, eu chorava de soluçar porque eu não queria, eu queria ver o Silvio Santos no domingo. Não quero ver a Patrícia, eu quero ver o Silvio Santos. Então eu sofri, eu quero meu pai aqui, não fazer o programa dele, eu quero ele. E o público inteiro estava com isso: ‘não quero ver a Patricia, eu quero ver o Silvio”.

Patrícia Abravanel fala sobre apoio que recebeu do pai

Todavia, o que dá forças para herdeira do SBT, é o apoio que recebe de seu pai. “Mas na hora que viu um pedacinho dele, por ser a filha dele, eu vi que o público me acolheu. E na hora que eu vi o sorriso do meu pai, o orgulho dele e o alívio. Ele fala: ‘ah, que bom que você está lá, que bom que deu certo’. Aí eu falei: ‘então tá bom pai. Eu vou ficar lá, mas quando você quiser ir o programa é seu, pai”.