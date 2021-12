PAULADAS: Vídeo mostra briga de homens em campo de futebol em Porto Velho

O vídeo divulgado nas redes mostra o momento em que dois homens aparentemente moradores de rua brigam no campo de futebol do 13, localizado na Avenida Pinheiro Machado com Rua Buenos Aires, bairro Embratel, na capital de Rondônia nesta segunda-feira (20).

Os dois visivelmente embriagados trocam socos por algum tempo até que decidem se armar com pedaços de madeira.

Um deles tenta atacar o rival, mas acaba violentamente agredido na região da nuca e cai desacordado.

O autor das agressões fugiu em seguida do local. A vítima foi socorrida para uma unidade médica da capital e a ocorrência foi registrada no DP da área.