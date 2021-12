Pedro Longo requer audiência para debater implantação de gás em veículos no Acre

O deputado Pedro Longo protocolou na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (1), um requerimento de uma audiência pública para debater a implantação de distribuição de gás em veículos, especialmente nos táxis e carros de aplicativos.

A proposta é de que o evento aconteça no início dos trabalhos legislativos de 2022, após o recesso parlamentar, em um trabalho conjunto das comissões de Defesa dos Direitos do Consumidor; de Orçamento e Finanças; e de Obras Públicas, Transporte e Comunicação.

Longo convidará para a audiência todos os parlamentares das esferas estadual e federal que representam o Estado, além de membros de federações, sindicatos e cooperativas interessadas na temática.

“É um debate sobre a distribuição e utilização do gás em veículos automotivos, especialmente nesse momento em que os preços dos combustíveis aumentam quase que semanalmente. É importante ressaltar que, de forma geral, os trabalhadores que mais sentem o efeito desses aumentos são aqueles que trabalham com o transporte de cargas e pessoas. Atualmente, taxistas e motoristas de aplicativos têm sido obrigados aumentar o turno de trabalho para conseguir pagar as contas”, disse o líder do governo em sua justificativa.

Para o deputado, torna-se urgente buscar a alternativa de instalação e a distribuição do gás natural, o que geraria empregos, renda, economia ao consumidor e melhorias para todos.

“Vale destacar que o GNV é um combustível barato, limpo e seguro, que proporciona mais de 70% de economia com gastos de combustíveis e é o menos poluente”, finalizou.