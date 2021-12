Pela 1ª vez desde 2019, Japão executa condenados a penas de morte

O Japão executou nesta terça-feira (21/12) três presos que estavam no corredor da morte. Foi a primeira vez que o governo asiático executou condenados desde dezembro de 2019. As informações são do portal G1.

Segundo uma porta-voz do Ministério da Justiça, um dos executados foi Yasutaka Fujishiro, de 65 anos. Ele matou com um martelo e uma faca uma tia de 80 anos, dois primos e outras quatro pessoas. O crime ocorreu em 2004. Os outros dois executados foram Tomoaki Taknezawa, de 54 anos, e seu cúmplice, Mitsunori Onogawa, de 44 anos. Eles são acusados de matar duas pessoas em uma sala de jogos recreativos em 2003. O Japão – um dos poucos países desenvolvidos que ainda aplicam a pena de morte – tem costume de aplicar penas anos após a sentença de condenação. Geralmente, as execuções são por enforcamento. De acordo com o diretor-adjunto da secretaria do gabinete de governo, Seiji Kiara, a sentença de morte “é um tema importante que afeta os fundamentos do sistema de justiça criminal do Japão”. “Diante dos crimes atrozes que continuam acontecendo, um após o outro, é necessário executar aqueles cuja culpa é extremamente grave — o que torna inapropriado abolir a pena de morte”, disse Kihara.