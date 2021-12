‘Perdi a paciência e dei socos no rosto e em todo corpo’, diz lutador de muay thai suspeito de espancar enteado de 5 anos

O suspeito se relacionava com a mãe da vítima há oito meses e todos moravam juntos. A mulher disse em depoimento que nunca tinha observado nada estranho na conduta do lutador.

Quando a mãe do menino voltou para casa, após o trabalho, percebeu as marcas do espancamento no filho e acionou a Polícia Militar e mandou o homem embora. A mãe conversou com o filho que revelou que o homem tinha batido em seu rosto com tapas e socos e com um cinto em seu corpo.