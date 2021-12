Perlla abandona as filhas no Brasil e viaja para Portugal com noivo 10 anos mais novo

A cantora Perlla está causando polêmica na web. O motivo? Ela está atualmente com Portugual, e deixou suas filhas no Brasil. A viagem da artista com com seu noivo, 10 anos mais novo, Patrick Abrahão.

Entretanto, agora, após ser exposta pelo ex-marido, Perlla garante que jamais abandonaria suas filhas. Além disso, a cantora se defendeu afirmando que fez o combinado.

“Passando aqui pra dar uma satisfação pra vocês“, iniciou. “Primeiro que eu não fugi. Nós não fugimos. Nós temos data de volta. Para quem não sabe quando a gente viaja para outro país a gente já tem que comprar a passagem de volta. Então nós temos sim, a passagem de volta e não compete falar o dia em que a gente vai voltar, não tem necessidade disso“.

Desse modo, a cantora se mostrou extremamente irritada com os comentários. “Não abandonei as minhas filhas. Daqui a pouco estou com elas. Elas sabiam que final do ano eu não iria passar com elas porque o Natal delas não vai ser comigo“, explicando que, elas passarão o Natal na casa do pai.

“Como o Natal eu não vou passar com elas, eu resolvi prolongar a viagem. Eu já tinha deixado avisado pra minha mãe, que é a pessoa que me ajuda com as meninas. Pra minha tia, que trabalha lá em casa também cuidando das meninas. As meninas têm uma base muito grande além de mim“, completa.

Ex-marido de Perlla expõe planos dela

Sendo assim, Perlla afirmou que suas filhas, fruto do casamento com Cássio Castilhol, são sua prioridade. “Todo mundo sabe que durante um bom tempo eu deixei de lado a minha carreira por conta das meninas. Agora, tomei essa posição também para poder dar mais assistência para as meninas de não voltar para os palcos, não voltar a fazer show“, explica. “Eu digo que eu sou pai e mãe pra tudo e sou mesmo, não falta nada. Todo mundo que me acompanha sabe que eu sempre cuidei delas. Tenho um carinho gigante. São minhas filhas, gente! Não tem a possibilidade de eu deixar pra lá. Não existe isso. A gente não vai morar aqui. E a gente está em viagem a trabalho, nem a passeio é“.