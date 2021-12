Pesquisa Fieac: Jenilson Leite empata com Mara Rocha e Petecão, mas tem menor rejeição

Na pesquisa de opinião sobre as eleições do ano que vem, realizada pelo Instituto Perfil Pesquisas e divulgada nesta segunda-feira (13), pela Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), mostra que o atual governador Gladson Cameli (PP) continua liderando a intenção de voto do acreano para Governo-ele aparece com 42,5%, mas mostra uma mudança no cenário para os outros candidatos.

Na pesquisa espontânea, em que os participantes foram questionados em quem votariam e não tinham nenhuma alternativa para resposta, o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) foi lembrado por 2% dos entrevistados, empatando numericamente com o senador Sérgio Petecão (PSD) -2,6%- e com a deputada federal Mara Rocha (PSDB)-2,1%. Jorge Viana tem 13,4% .

Quanto à rejeição, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Jorge Viana, aparece com a maior porcentagem, 27,1%, enquanto Jenilson Leite é o que tem a menor porcentagem, somente 4%. Este número baixo mostra o crescimento do deputado, que vem trabalhando seu nome como pré-candidato ao Governo e se mantendo, em todas as pesquisas divulgadas até o momento, como o candidato que mais agrada a população.

Petecão, assim como JV, aparece com uma rejeição alta: 19,2% dos eleitores afirmam que não votariam de jeito nenhum. 13,2% rejeitam Gladson.

A pesquisa, feita nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Xapuri e Epitaciolândia ouviu 1.482 eleitores.