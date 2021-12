Petrobras divulga nota de retificação de novo Processo Seletivo com mais de 750 vagas

A Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras), em parceria com o Cebraspe, divulgou a realização de seu novo Processo Seletivo Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva.

Segundo a nota divulgada (retificação I) há uma correção quanto ao nome do cargo de Engenharia de Equipamentos – Terminais e Dutos; como também há a inclusão do item “j” nos requisitos para a participação, sendo ela o comprovante de quitação com o serviço militar, se do sexo masculino. Além disso houve mudança nos requisitos de Geofísica e conhecimentos específicos de Ciência de Dados e Engenharia de Produção e no conteúdo programático.

Conforme o edital, são ofertadas 757 vagas de nível superior se dividem para os cargos de: Administração (33); Análise – Comércio e Suprimento (36); Análise – Transporte Marítimo (4); Analista de Sistemas – Engenharia de Software (26); Analista de Sistemas – Infraestrutura (8); Analista de Sistemas – Processos de negócio (15); Ciência de Dados (33); Economia (3); Engenharia Ambiental (2); Engenharia Civil (8); Engenharia de Equipamentos – Elétrica (39); Engenharia de Equipamentos – Eletrônica (26); Engenharia de Equipamentos – Inspeção (11); Engenharia de Equipamentos – Mecânica (158); Engenharia de Equipamentos – Terminais e Dutos (8); Engenharia de Petróleo (97); Engenharia de Processamento (32); Engenharia de Produção (101); Engenharia de Segurança de Processo (42); Engenharia de Segurança do Trabalho (22); Engenharia Naval (21); Geofísica – Física (2); Geofísica – Geologia (12); e Geologia (18).

Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital.

Para participar o candidato deve ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, conforme a Constituição Federal; estar em dia com as obrigações eleitorais; estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino; ter idade mínima de dezoito anos completos; não ter 75 anos de idade ou mais, desde que tenha cumprido o tempo mínimo de contribuição estabelecido para fins de aposentadoria; não receber proventos de aposentadoria ou remuneração oriundos de cargo, emprego ou funções públicas; entre outros.

Os cargos possuem remuneração de R$ 6.937,43 a R$ 11.716,82.

Inscrições:

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet por meio do site do Cebraspe no período de 17 de dezembro de 2021 até às 18h do dia 5 de janeiro de 2022. Para que a inscrição seja confirmada, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 79,83. Terá direito a isenção o candidato que estiver inscrito no CadÚnico e for membro de família de baixa renda.

Seleção e avaliação

O Processo Seletivo será constituído de prova objetiva com conhecimentos básicos e específicos, e, avaliação de títulos. As provas objetivas, previstas para 20 de fevereiro de 2022, contarão com 50 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos, com duração de quatro horas e o candidato deverá julgar como certo ou errado. Já a avaliação de títulos levará em conta o grau de formação.

Vigência

O prazo de validade será de 12 meses, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo vir a ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Petrobras.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

E, para lhe auxiliar nos estudos, adquira as Apostilas Digitais deste certame em nosso site.