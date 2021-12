PF investiga quadrilha que agia no AC e lucrou R$ 50 milhões com tráfico de pessoas

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (2/12), a Operação Ganges. A ação tem como objetivo desarticular organização criminosa que teria movimentado R$ 50 milhões nos últimos três anos com o tráfico internacional de pessoas e a migração ilegal.

Na operação, que ocorreu simultaneamente em mais três estados, são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª vara da Justiça Federal de Roraima, sendo quatro em Boa Vista (RR), um em Tabatinga (AM), dois em Manaus (AM), dois em Rio Branco (AC), três em São Paulo (SP) e um em São José do Rio preto (SP).

