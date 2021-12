PL deve receber mais de 20 deputados, diz Capitão Augusto

Capitão Augusto (foto), vice-líder do PL na Câmara, afirmou neste domingo que o partido deve receber entre 20 e 25 deputados federais depois da filiação do presidente Jair Bolsonaro.

“A nossa expectativa é muito boa. Devemos perder, sim, um ou dois deputados federais. Em contrapartida, devem vir na janela de 20 a 25 novos deputados para o PL”, disse à Jovem Pan.

“Após as eleições, tudo indica que a gente deva atingir o número aí de pelo menos 60 parlamentares eleitos para a Câmara dos Deputados, além dos senadores.”

Como mostramos, o PL de Valdemar Costa Neto, hoje com 43 deputados, pode ter o reforço de até 20 deputados da base bolsonarista do PSL. São parlamentares que, conforme O Antagonista já registrou, pediram abrigo no Partido Liberal.