PM encontra 119 tabletes de maconha dentro de caixão

Ainda segundo a PM, o motorista do guincho disse que foi contratado para levar o veículo de Londrina, Paraná, até Limeira, no interior de São Paulo, e foi informado que havia um corpo dentro do caixão. Ele acabou detido e a polícia de Assis vai investigar o caso.

Em andamento…Policiais Militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária abordam veículo guincho transportando um carro fúnebre com grande quantidade de maconha em Assis. Criminoso e droga apresentada na Central de Polícia Judiciária da cidade. #190PMESP pic.twitter.com/5VukCjn18z

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!