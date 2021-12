PMs do AC ganham destaque em Alagoas após formação em curso de operador aerotático

As imagem foram compartilhadas na página do Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer).

View this post on Instagram

Os sargentos da Polícia Militar do Acre (PMAC), João Paulo Souza e Deleon da Silva, ganharam destaque depois que concluíram o curso de Operador Aerotático da Chefia Aérea Especial da Segurança Pública do Estado de Alagoas.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!