Polícia Civil e PM de Xapuri descobrem causador de incêndio em residência durante madrugada

Na manhã desta terça-feira, 30, os policiais da Delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, por determinação do Dr. Gustavo Neves e Dr. Erick Ferreira Maciel, por meio da equipe de investigação coordenada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, deram continuidade ao caso de incêndio criminoso ocorrido na madrugada deste domingo (5), no Bairro Mutirão.

F.M.O, de 36 anos de idade, foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, por uma guarnição da PM sob suspeita de ter ateado fogo na casa de sua ex-companheira.

A equipe de investigação coordenada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, realizou diligências até o local do incêndio onde conseguiu provas de que o ex-marido da vítima, foi realmente a pessoa que tocou fogo no imóvel.

Os policiais civis realizaram uma entrevista preliminar com o suspeito, que após ter sido confrontado com diversos indícios, acabou confessando o crime, alegando que nem um momento tinha intenção de matar sua ex-companheira, querendo causar somente prejuízo material.

O homem recebeu voz de prisão por estar em flagrante delito, ficando à disposição dos delegados, para depois ser apresentado ao judiciário da Comarca, onde deverão se pronunciar sobre o caso.