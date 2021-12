Polícia civil prende suspeito de cometer roubos e estupro em Cruzeiro do Sul

A polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira, 22/12, um homem com as iniciais E.N.S suspeito de cometer vários crimes pela cidade. Segundo a Polícia, em menos de um mês ele teria praticado ao menos três roubos qualificados e um estupro.

Após cometer os crimes o homem ameaçava as vítimas, prometendo retaliação caso fosse denunciado. O criminoso sempre dizia as vítimas que sabia onde moravam e que conhecia suas famílias.

E.N.S. assaltava “apenas mulheres motociclistas” e, inclusive em dois casos atacou mãe e filha, ordenava que ficassem nuas e as filmava com telefone celular, em seguida ameaçava divulgar as imagens na internet caso procurassem a polícia. E.N.S. também é suspeito de estuprar uma das vítimas.

Após a Polícia Civil reunir robustas provas houve a representação de prisão do criminoso à Justiça e consequente cumprimento do mandado de prisão nas primeiras horas desta quarta-feira. A prisão ocorreu ocorreu no bairro 25 de Agosto em Cruzeiro do Sul.