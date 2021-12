Polícia investiga assassinato de grande empresário de Rondônia

José foi assassinado com vários tiros na região da cabeça, enquanto estava no estabelecimento comercial.

José, de 62 anos, morreu na hora. Ele e era um dos empresários mais conhecidos do sul do estado e trabalhava no ramo de transportes e pecuária.

De acordo com a funerária, o corpo de José será transladado nesta quinta-feira (16) para São Paulo, onde a família dele mora.

Os investigadores da Polícia Civil estão colhendo informações e imagens de câmera de segurança para tentar saber se o assassinato do comerciante foi uma execução planejada ou uma tentativa de latrocínio.