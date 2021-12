Polícia Rodoviária Federal registra 20 ocorrências nas estradas do Acre, sem colisões e vítimas fatais

A morte, por afogamento, da comerciária Tairine Oliveira Nascimento, de 31 anos, na manhã da última segunda-feira (27), ao cair com um carro num manancial na região do bairro Santa Maria, na Vila Acre, em Rio Branco (AC), na rodovia que liga Rio Branco à BR-317, foi a ocorrência mais grave das 20 ocorrências de acidentes de trânsito nas estradas locais. Os números foram divulgados na manhã desta terça-feira (28) pela Polícia Rodovia Federal (PRF-AC) cujas equipes continuam nas estradas federais locais fazendo abordagens e apreensões durante.

Trata-se da Operação Rodovida, iniciada no último dia de dezembro e que vai se estender até o dia seis de março de 2022. Mesmo sem acidentes ou choques entre veículos capazes de causar mortes ou ferimentos de vítimas, a operação a PRF prendeu pelo menos oito pessoas que dirigiam de forma irregular nas rodovias locais, todas elas com registros de ingestão de bebidas alcóolicas, no período de 1º até o dia 26 de dezembro.

O chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Luan Maia, disse que a fiscalização vai continuar até o final das festas de fim de ano e do carnaval, em fevereiro, embora não haja festa oficial sob este tema. Segundo o chefe da delegacia, as ações da PRF também incluem fiscalização em relação à ocorrências criminais, como apreensões de cigarros, droga, porte de arma e crimes de trânsito. Para evitar problemas com a Polícia, de acordo com Luan Maia, os motoristas precisam ter alguns cuidados antes de pegar as estradas.

“É bom evitar uso de bebida alcóolica ou outra substância que podem alterar a capacidade psicomotora”, disse Maia. “Também é bom verificar a validade dos documentos, principalmente para áreas em que não há comunicação e internet para fazer consultar e também avaliar a parte mecânica do veículo para não ter surpresas durante o trajeto”, observou.