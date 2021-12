Policial reage a assalto, rende um e deixa outro ferido a tiros em Rio Branco; VÍDEO

O assaltante João Gabriel Nascimento Braga, 28 anos, foi atingido com um tiro no peito, e o comparsa, Marcos Vinicius Navarro Teixeira, 18 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (9), durante um assalto na Avenida Amadeo Barbosa, no Bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a dupla chegou em uma motocicleta, Gabriel desceu do veículo e de posse de uma arma de fogo entrou na empresa Madeira Fênix e anunciou o assalto, levando dois celulares, carteira e estava roubando uma motocicleta. Um policial à paisana que estava em uma oficina mecânica do outro lado da avenida percebeu a movimentação estranha e passou a observar.

Quando o bandido estava saindo, várias pessoas denunciaram que a dupla estava cometendo um assalto, e o agente de segurança sacou a arma e tentou render os bandidos. O assaltante Gabriel sacou a arma e apontou em direção ao policial, momento este que o agente realizou vários disparos. Gabriel foi alvejado com dois tiros no peito e caiu sobre a calçada. O comparsa Marcos Vinicius não foi atingido e conseguiu fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, prestou os primeiros atendimentos ao assaltante Gabriel e em seguida encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Os PMs conseguiram prender o comparsa Marcos Vinicius que estava escondido dentro de um terreno baldio e foi capturado por uma guarnição do 2° Batalhão que agiu rápido no apoio.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja o vídeo abaixo. As imagens são fortes: