Policial stalker é presa pela 4ª vez por perseguir ex-namorados

Na madrugada de domingo (28), Rafaela, que estava impedida de se aproximar do ex-namorado pela Justiça, descumpriu a medida restritiva e se aproximou da residência dele, na Asa Norte. No local, ela foi presa após furar o pneu de dois carros da vítima, além de esfaquear o ex-companheiro .

De acordo com os investigadores, o ex-namorado derrubou Rafaela no chão, mas levou duas facadas e uma mordida no peito (veja imagem dos ferimentos no vídeo acima). Em seguida, ele conseguiu conter a agente, até a chegada da Polícia Militar.