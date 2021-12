Pré-candidato ao Governo pelo Psol defende mais de uma candidatura do campo progressista no AC: “Mais opções”

Em evento realizado no início deste mês, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) deu posse ao novo presidente do diretório estadual, Valdir França, que ficará à frente do cargo de 2022 a 2023 e terá a missão de gerenciar o partido durante as eleições do ano que vem.

No mesmo evento, o partido lançou a pré-candidatura ao Governo e Senado. O professor Nilson Euclides é o nome escolhido pelo partido para disputar o cargo de governador do Estado e o advogado Sanderson Moura disputa o Senado.

Em entrevista ao ContilNet, o professor Euclides, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Acre (Ufac), com mestrado em Ciências Sociais e doutorado em Ciências Sociais – Política, falou sobre os principais desafios do partido ao lançar candidaturas majoritárias um pleito após as eleições onde a esquerda teve que lidar com uma derrota acachapante.

Com lideranças do PT, Rede Sustentabilidade, Cidadania, PCdoB e PSB presentes no lançamento de sua pré-candidatura, Euclides defende a união entre os partidos progressistas pelo bem da democracia.

Conhecido por suas análises políticas, o professor falou sobre o cenário político no Acre e o papel da esquerda da construção de um pleito vitorioso.

Confira a entrevista completa:

Para assistir sem interrupções e ter acesso a outras entrevistas, acesse o ContilNet Play.