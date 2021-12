Prefeitura de Brasileia realiza 3ª Conferência Municipal de Saúde Mental

A prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou na quarta-feira, 01, a 3ª Conferência Municipal de Saúde Mental, a atividade foi realizada no Centro Cultural Sebastião Dantas coordenada pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). O objetivo da Conferência é reafirmar os princípios da reforma psiquiátrica brasileira, com base na Lei 10.216, de 2001.

Estiveram presentes o Prefeito em exercício Carlinhos do Pelado, equipe da secretaria municipal de saúde, chefe do núcleo de saúde mental da Sesacre, Márcia Aurélia, presidente do Conselho Estadual de saúde, Bil Souza, representante do Hospital Regional Wildy Viana, Andreia Vasconcelos, Vereador Jurandir Queiróz, além dos pacientes do CAPS e grupo de mães das crianças Autistas.

De acordo com a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luzinete Santos é um momento muito importante para o município. ” Estaremos montando propostas a nível municipal, estadual e federal para que possamos trabalhar o desenvolvimento das ações de saúde mental em Brasiléia”, afirmou.

O presidente Estadual do Conselho de Saúde, Bil Santos fala a respeito da ação. “O Conselho fez um chamamento para essas conferências e estamos acompanhando todos os municípios com o objetivo de discutir diretrizes para a política de saúde mental para os próximos anos”, enfatizou.

O Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado representou a prefeita Fernanda Hassem e afirmou a importância da realização da Conferência. ” Parabenizamos o CAPS na pessoa da Coordenadora Rogéria Gondim pelo empenho e dedicação na realização dessa ação tão importante para a nossa população. Brasiléia é destaque na atenção Psicossocial e em nome da Prefeita agradecemos aos parceiros do Estado por estarem aqui nesse momento tão importante”, finalizou.

Veja as fotos da assessoria: