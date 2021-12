Prefeitura de CZS faz homenagem aos artistas e desportistas com comendas Lins Sampaio e Adilis Nogueira Maciel

Em uma solenidade, nesta quinta-feira (16), no Teatro dos Náuas, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, entregou medalhas para personalidades que contribuíram para o fortalecimento da cultura e do esporte no município. Foram 28 homenageados, sendo 10 artistas e 18 desportistas, que foram agraciados com as comendas Lins Sampaio e Adilis Nogueira Maciel.

A comenda Lins Sampaio é o reconhecimento aos artistas que atuam em diversos segmentos culturais e que se destacam pelo trabalho realizado. Por indicação do público, a prefeitura concedeu o título aos escolhidos.

Para valorizar os desportistas que se destacam, o município criou a Comenda Adilis Nogueira Maciel.

“A comenda é a maior honraria que o desportista ou o artista pode receber no seu município. É o reconhecimento da sociedade aos que contribuem para fortalecer cada vez mais, tanto o setor cultural quanto o setor esportivo”, disse o secretário de cultura e esporte, Aldemir Maciel.

Entre os homenageados, a comissão avaliadora concedeu a comenda ao próprio Adilis Nogueira Maciel, em memória, pelo seu desempenho na organização do futebol local. Também recebeu a comenda o integrante da Liga Cruzeirense de Futebol, Eduardo Pazzini.

“Agradeço muito aos organizadores desse projeto. Para mim, é uma grande satisfação ter esse reconhecimento da sociedade. É emocionante ver que nosso trabalho está sendo valorizado”, disse Pazzini.

“É um momento memorável para nossa cidade. É o coroamento da história de vida de pessoas ligadas ao esporte, a arte, a literatura e a cultura de uma forma em geral. São pessoas que deixam um legado para nossa cidade e nosso estado. É um momento para celebrarmos a vida e a história dos nossos desportistas e fazedores de cultura”, destacou o vice-prefeito Henrique Afonso.

Fotos: Assessoria