Prefeitura de Plácido de Castro anuncia pagamento de R$ 16.900 de abono aos profissionais da Educação

A Prefeitura de Plácido de Castro, através da Secretaria Municipal de Educação, pagará aos professores da rede municipal de ensino um montante de R$ 16.900 de abono salarial. Além dos docentes, todos os profissionais de apoio serão agraciados com uma bonificação no valor de três mil reais, que será pago com recurso próprio.

O valor foi anunciado pelo prefeito Camilo Silva (PSD), nesta sexta-feira (20), durante uma live, em conjunto com a Câmara de Vereadores, a secretária de Educação, representantes sindicais e do conselho do FUNDEB.

O pagamento do abono aos profissionais de Educação, incluindo a equipe de apoio, é um esforço conjunto de toda a equipe da gestão Camilo Silva. Apoiado por um gestor comprometido com a educação municipal e com os profissionais que compõem o seu quadro trabalhista.

A Prefeitura já tinha pago R$ 7.200 em quatro parcelas e pagará mais uma de R$ 7.900, no dia 23 de dezembro. Totalizando o valor de mais de dezesseis mil reais. Esse recurso é dos 70% que o Fundo Nacional da Educação Básica destina ao custeio salarial dos educadores. Enquanto o pagamento dos profissionais de apoio, serventes, vigias e merendeiras estão inclusos nos 30% que o município tem à disposição para outras demandas salariais da pasta educacional.

O professor Camilo Silva, que também é professor, agradeceu a todos pelo esforço e a confiança na gestão. “Quero agradecer a todos por estarmos vivendo esse momento, de podermos anunciarmos esse abono aos nossos professores e servidores de apoio. Grato aos onze vereadores, nossa equipe jurídica, de finanças, de planejamento, a secretária de Educação, a presidente do conselho do Fundeb e ao Sinteac, porque juntos encontramos uma forma de valorizar a todos. Não só quem está em sala de aula, mas também o pessoal de apoio. Também quero desejar um feliz natal e um prospero ano novo a todos os placidianos”.

Ainda segundo o prefeito, o abono dos professores deve ser pago na quinta-feira (23), e o pessoal de apoio receberão dia 30.

A secretária municipal de Educação, Nilda Marques , classificou o anúncio como uma grande vitória. “ Esse anúncio é uma grande vitória da nossa educação municipal. Por isso, agradeço ao prefeito Camilo Silva por acreditar em nosso trabalho, a Câmara de Vereadores por aprovar todas as matérias que mandamos. Porque o pagamento do pessoal de apoio, na qual contempla 81 funcionários, foi um esforço grande, mas conseguimos alcançar a todos. Parabéns também a nossa equipe da Educação e obrigado a todos”, enfatizou a secretária.

O presidente do Sinteac de Plácido de Castro, Aurimar Moura, destacou que o sentimento é de gratidão a gestão do prefeito Camilo Silva e afirmou que o gestor é um parceiro da Educação. “ O sentimento é de gratidão ao prefeito Camilo Silva pela valorização de todos os trabalhadores da Educação municipal. Sabemos que os profissionais de apoio não entram nos 70% do Fundeb, mas o prefeito junto com a Câmara de Vereadores e a secretária Nilda fizeram um esforço e estão pagando esses servidores. Juntos buscamos fazer isso dentro da legalidade, com aval do TCE e do conselho do Fundeb”, destacou o sindicalista.