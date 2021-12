Prefeitura de Porto Velho confirma surto de gripe na capital

“Há um surto dessa síndrome gripal em Porto Velho , isso se soma à pandemia. As UPAs estão realmente superlotadas por conta da Influenza juntamente com a Covid”, comentou o prefeito Hildon Chaves.

O número de atendimentos a pessoas com sintomas gripais em Porto Velho dobrou nesta semana. De acordo com a prefeitura, normalmente as Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) atendiam de 200 a 250 pacientes, mas desde o final de semana a demanda aumentou para 550 a até 600 atendimentos.