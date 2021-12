Prefeitura monta “Tenda da Prevenção” em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, na Praça da Revolução

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou, nesta quarta-feira,1º, a campanha “Dezembro Vermelho” em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids. A doença se manifesta após a infecção do organismo pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), que foi identificada no Brasil há quase 40 anos.

Em comemoração à data, a prefeitura montou a “Tenda da Prevenção”, na Praça da Revolução, que vai disponibilizar para a população da capital, até às 12h:

– Autoteste Fluido Oral HIV;

– Fornecimento e orientação para o uso de preservativos;

– Orientações sobre o acesso à profilaxia pré-exposição (PrEP) e pós-exposição (PEP);

– Orientações sobre a testagem e sobre o tratamento para todas as mulheres grávidas soropositivas e seus recém-nascidos;

– Orientações sobre o tratamento precoce;

– Distribuição de material de educação em saúde;

A coordenadora da IST do município, Francisca Ribeiro, contou sobre a importância da prevenção. “A importância é conscientizar a população que se dirija a uma unidade de saúde, onde lá faz o exame, o teste rápido, lá descobrimos se é soropositivo ou não. Se der positivo, tem o encaminhamento, isso tudo no absoluto sigilo, onde a ética funciona de verdade. A gente tem o maior sigilo com relação aos testes positivos, e também conscientizar a população ao uso dos preservativos, da prevenção do dia a dia”, explicou Francisca.

Estiveram presentes na “Tenda da Prevenção” as ONG’s Amar e Ardeff, que fazem parceria com a Semsa e realizaram os testes rápidos. “Estamos realizado testes rápidos com fluido oral, e a parceria da Amar com a Semsa a gente encaminha, a gente orienta e distribui preservativos para a população. Fazemos testes rápidos para outras doenças também como hepatite e sífilis”, disse a coordenadora

O morador rio-branquense Olimpio Bezerra estava de passagem pela Praça da Revolução e decidiu parar na Tenda para fazer o teste. “Vim para confirmar se realmente estava tendo algum programa de prevenção, vacina, essas coisas, que eu não posso ver uma fila que já penso que é vacina e já vou tomar”, contou.