Prêmio eSports Brasil celebra nesta quinta os melhores de 2021

Os melhores da temporada 2021 nos esportes eletrônicos do Brasil serão premiados nesta quinta-feira, 16 de dezembro, em uma cerimônia de gala do Prêmio Esports Brasil, a maior premiação de esports da América Latina. O evento será em São Paulo, reunirá convidados e finalistas de 22 categorias e terá transmissão ao vivo a partir de 21 horas (no horário de Brasília) pelo sportv 3, pela internet em plataformas digitais e, já às 20h45, em segunda tela com os influenciadores Allan “O Estagiario” e André “Liminha”.