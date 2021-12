Presidente da Fundhacre é homenageado com Moção de Aplauso em solenidade na Aleac

Na manhã desta sexta-feira, 17, o presidente da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva, participou no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), de uma Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão Acreano e Moção de Aplauso.

Na solenidade o gestor foi homenageado pela deputada estadual Antônia Sales, com a entrega de uma Moção de Aplauso em reconhecimento a produtividade dos trabalhos realizados na Fundação Hospital do Acre.

João Paulo Silva e Silva é psicólogo de formação e vem atuando na unidade hospitalar desde o dia 14 de abril de 2021.

Na presidência da Fundhacre a convite do governador Gladson Cameli, o gestor vem desenvolvendo um trabalho humanizado em que possa estar atendendo a toda a população. Além de ter um olhar voltado para os servidores da unidade hospitalar, proporcionando um trabalho digno e cuidando daqueles que cuidam do próximo.

“Hoje o sentimento é de muita gratidão em receber essa Moção de Aplauso, da nossa querida deputada Antônia Sales. Na Fundhacre promovemos uma administração participativa com os servidores do hospital. Nossa atuação tem sido ativa e voltada para um atendimento de qualidade onde o paciente sinta-se acolhido”, destacou João Paulo Silva.

Inovações na Fundação Hospital do Acre:

– Humanização e reconhecimento com a entrega de certificado para servidores;

– Implantação do serviço de ouvidoria;

– Realização de mutirões de cirurgias e consultas;

– Atendimento especializado no hospital do idoso;

– Campanhas voltadas para a saúde mental, saúde da mulher e do homem;

– Retorno do Centro de Especialidades Odontológicas;

– Entrega da sala de atenção à saúde do trabalhador;

– Assistência e fortalecimento quanto aos atendimentos dos povos indígenas;

– Acolhimento aos trabalhadores da saúde por meio do plantão psicológico;

– Serviço de acolhimento voltado para água, café e chá para os pacientes;

– Melhorias na Infraestrutura: reforma na lavanderia, restauração da Capela Divina Misericórdia, manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), reinauguração do espaço de convivência e reforma do Centro de Especialidades Odontológicas;

– Chegada do Novo Tomógrafo no Hospital;

– Chegada de 200 poltronas para os acompanhantes do pacientes.



Conheça João Paulo Silva



Natural de Tarauacá, formado em Psicologia pelo Centro Universitário (Uninorte), João Paulo Silva iniciou sua história profissional na Secretaria de Estado de Saúde Acre (Sesacre) em 2012, como técnico no programa Saúde Itinerante.

Reconhecido pelo seu empenho e qualidade de seu trabalho foi, assessor técnico da Secretaria Adjunta de Atenção à Saúde, gerente do Departamento de Atenção Primária, Políticas e Programas Estratégicos (Dape) e Diretor de Atenção à Saúde.

Durante todos esses anos de serviço teve a oportunidade de conhecer a fundo a realidade de saúde de todos os municípios do Acre e estabelecer uma ampla rede de contatos entre diversos profissionais da área.

De 2018 a 2019 esteve à frente da unidade do Hospital de Amor em Rio Branco, serviço que ajudou a implantar e que durante sua gestão teve uma atuação muito intensa e se tornou referência na realização dos exames de mamografia e preventivo de câncer do colo do útero (PCCU).

No final de 2019 assumiu a direção da Policlínica do Tucumã, onde permaneceu até abril de 2021 quando foi pelo governador Gladson Cameli para assumir a presidência da Fundação Hospital Estadual do Acre com a missão de ampliar a oferta de exames, consultas e procedimentos cirúrgicos a partir de uma gestão pautada na oferta de serviços de qualidade e humanizados.