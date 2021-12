Presidente do Atlético-GO tira máscara de repórter: “Somos Bolsonaro”

O Atlético-GO venceu o Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro e ficou com uma vaga na Sul-Americana. Ao fim da partida, Adson Batista, presidente do time goiano, retirou a máscara de um repórter durante entrevista.

Adson era questionado sobre o desempenho e o futuro do técnico Marcelo Cabo à frente do clube. Antes de responder, o mandatário do Dragão tirou a máscara do repórter e fez referência ao Governo Federal. “Nós somos Bolsonaro, para com esse negócio, tire a máscara”. Veja:

“Presidente, o Marcelo Cabo atingiu todos os objetivos?” Resposta: “Nós somos Bolsonaro, né, tira a máscara”. Essa é a resposta do senhor @AdsonBatista pra um colega da imprensa. Aliás, ele tirou a máscara do repórter sem por conta própria. Então tá 🤷🏽‍♂️ (Vídeo: Rádio Sagres) pic.twitter.com/5ezHBxUStv — Fernando Vasconcelos (@fernandovm5) December 10, 2021

A atitude irresponsável de Adson Batista ocorre após o presidente do Atlético-GO ter contraído covid-19 em julho deste ano. Batista teve 40% dos pulmões comprometidos e, à época, afirmo que teve medo de perder a batalha contra a doença.