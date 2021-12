Presidente do Deracre diz que Gladson é honesto e trabalhador e acreanos saberão reconhecer

O presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, saiu em defesa do governador Gladson Cameli (PP), que foi alvo da Operação Ptolomeu, deflagrada na madrugada desta quinta-feira (16).

Petrônio disse estar preocupado com a forma com que a ação foi conduzida. “Venho manifestar minha solidariedade ao Governador Gladson Cameli e minha preocupação para com uma pessoa tão querida e transparente com os cidadãos acreanos. Acompanho Gladson Cameli, e acredito no trabalho que tem realizado pelo Acre”, disse em nota.

Petrônio finalizou afirmando acreditar que o trabalho de Gladson é honesto e o povo vai reconhecer. “Ao Governador Gladson Cameli, homem honesto, trabalhador e ciente dos desafios do Acre, meu apoio e confiança, sei que a luta é grande, mas seu trabalho e seu empenho serão reconhecidos pelos acreanos, graças a seriedade e zelo para com a gestão pública”, finalizou.

