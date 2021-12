Presidente do Sindicato dos Jornalistas do Acre lamenta morte de radialista Robson Vilela

O radialista Robson Vilela Gadelha, de 59 anos, faleceu na tarde desta segunda-feira (20), no Hospital da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), de complicações hepáticas. Ele vinha internado fazia alguns dias e nesta segunda não resistiu à crise de cirrose.

Robson, que trabalhou praticamente toda a vida como sonoplasta, atuou em vários rádios AMs e depois em FMs, como A Gazeta, por quase três décadas. Durante mais de 20 anos atuou ao lado da radialista Eliane Sinhasique, atualmente morando em Fortaleza (CE), a qual lamentou a perda do amigo em suas redes sociais. “Ainda ontem fiz uma contribuição para seu cuidador e estava cheio de esperança de que ele reagisse, mas não aconteceu”, disse a radialista “Estou sofrida, com o coração partido”, disse.

O presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac), Victor Augusto, também lamentou a perda do profissional de comunicação. “Grande Robson Vilela. Um amigo da vizinhança da Cadeia Velha. Sempre querido e cortês com nossa família. Filho do seu Pedro Gadelha, construtor da nossa Catedral Nossa Senhora de Nazaré”, disse Victor Augusto. “Na comunicação foi meu colega de A Gazeta do Acre, ele na rádio e eu no jornal impresso. Sempre com uma cordialidade sem tamanho quando o encontrava”, acrescentou o presidente do Sinjac.

O corpo está sendo preparado para ser sepultado nesta terça-feira (21). A família ainda não informou onde será o velório e o sepultamento. Robson havia perdido o pai, Pedro Gadelha, e desde então vinha muito sofrido.