Preso em flagrante acusado de matar colono na zona rural de Sena Madureira

O 8° Batalhão da Polícia Militar em Sena Madureira, com ajuda da Polícia Civil, prendeu em flagrante o diarista Cosmo Freire Sampaio, acusado de matar o colono José Juscelino Fernandes Maciel, de 46 anos, com um tiro no rosto na zona rural do município, durante o último domingo (19). O crime foi registrado no Ramal Mucuripe, região do Ramal Toco Preto, localizado no quilômetro 38 da BR 364, no sentido Sena/Rio Branco.

O crime foi cometido por motivo fútil, uma simples discussão entre os dois colonos, segundo confessou o acusado, ao ser preso. As investigações irão continuar no para o esclarecimento os detalhes do crime. O acusado segue preso na delegacia do município. A arma do crime também foi apreendida.

Os dois homens trabalhavam na coleta de castanha num seringal da região. De acordo com o patrão de ambos, que denunciou o crime à polícia, durante o trabalho os dois homens tiveram uma violenta discussão e, na tarde de domingo, quando a vítima descansava numa rede, o assassino no alvejou na cabeça com um tiro de espingarda, a curta distância. Em seguida, fugiu, mas foi localizado e preso na manhã desta segunda-feira (20).