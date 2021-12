Primeira dama do AC, Ana Paula Cameli fala de almoço com Michele Bolsonaro: “Renovadas”

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Em suas redes sociais, a primeira dama do Acre, Ana Paula Cameli compartilhou o encontro com Michele Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro.

O encontro foi promovido pela primeira dama do Brasil que reuniu em Brasília, embaixadoras, esposas de ministros e secretários e primeiras-damas dos estados.

Em seu Instagram, Ana Paula fez agradecimento a Michele pelo almoço e encontro. Veja a legenda: “Estive nesta quarta-feira, 01, no Palácio da Alvorada à convite da querida primeira-dama do Brasil @michellebolsonaro. 💜

No delicioso almoço que ela nos proporcionou pude conversar e conhecer ainda mais o trabalho das embaixadoras, esposas de ministros e secretários e primeiras-damas dos estados brasileiros. É sempre uma honra participar dos eventos promovidas pela @michellebolsonaro, saímos renovadas e com a certeza de que estamos no caminho certo. 🤝

Minha gratidão a todas! 💜💜”

Veja post: