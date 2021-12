Primeira Vara do Júri Popular aplica 1.840 anos de condenações a 80 réus julgados em 2021

Um total de 1.840 anos de cumprimento de cadeia foram aplicados pelo conselho de sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Rio Branco contra 80 condenados por crimes contra a vida. De 98 presos que sentaram no banco de réus, em 69 sessões de julgamentos, desde o dia 1º de julho deste ano – já que no primeiro semestre do ano não houve julgamentos por causa da pandemia do coronavirus – 18 foram absolvidos.

Dos 80 condenados, os acusados com as penas mais pesadas foram os assassinos das adolescentes Raquel Melo que juntos pegaram penas somas a 350 anos de prisão, e de Késia Nascimento, que pegaram 110 anos. As penas foram aplicadas pela juíza Luana Campos.