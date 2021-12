Pró-reitora de Relacionamento e de Mercado do Centro Universitário Uninorte se despede do Acre

Indira chegou ao Acre há 15 anos, veio para o estado a convite do Sr. José Luiz Felício, da Miragina e, atuou como gerente comercial da empresa. Após atuar na gerência da Miragina, recebeu o convite para fazer parte do time do Centro Universitário Uninorte e trabalhou durante 14 anos na instituição. “Sou muito grata a família Miragina por ter me trazido ao Acre, porque essa oportunidade abriu muitas portas para mim. Só gratidão”, conclui Indira.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!